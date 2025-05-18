Раскрыт страх Зеленского перед Путиным и Трампом

Встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Риме состоялась на фоне обеспокоенности Киева предстоящим телефонным разговором президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, украинская сторона испытывает "повышенную обеспокоенность" предстоящей беседой лидеров США и России.

"Зеленский и его ключевые помощники хотят убедиться в том, что Путин и Трамп не поставят [Киев] перед свершившимся фактом, который Украина не сможет принять", - пишет газета.

Ранее в воскресенье Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио впервые после перепалки в Белом доме провели в Риме встречу с Зеленским. Как сообщила пресс-служба офиса Зеленского, по итогам встречи он направил Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве двух стран в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и торговли.

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Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что 19 мая в 10:00 (17:00 мск) у него будет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю. Глава вашингтонской администрации добавил, что после беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта.