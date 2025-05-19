Лидирующий на выборах главы Румынии Дан объявил о своей победе

Лидирующий во втором туре выборов президента Румынии мэр Бухареста Никушор Дан после подсчёта ЦИК 99% голосов объявил в соцсетях о своей победе.

«Это была беспрецедентная мобилизация, и поэтому победа принадлежит каждому из вас. О каждом румыне, который вышел на улицу, чтобы проголосовать, заставил услышать свой голос и таким образом боролся за то, во что он верит, за страну, которую он хочет и в которой он хочет жить», — цитирует политика РИА Новости.

Дан добавил, что с завтрашнего дня он и его команда начнут реконструкцию «единой, честной Румынии, основанной на уважении к закону и всем людям».

Ранее сообщалось, что Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 54,28% после подсчёта 98,02% голосов.

Основатель Telegram Павел Дуров при этом обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии.