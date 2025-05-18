Во Франции прокомментировали обвинения Дурова во вмешательстве в румынские выборы

Французские власти отрицают какую-либо причастность к избирательному процессу в Румынии. Соответствующее заявление разместило Министерство иностранных дел страны на официальной странице в социальной сети X (бывший Твиттер).

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Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своём канале, что отказался ограничивать активность румынских консерваторов в преддверии голосования. По его словам, подобный запрос поступил от представителей одного из европейских государств. Предположения о связи этого инцидента с Францией возникли из-за использования бизнесменом эмодзи в виде багета.

«В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения», — подчеркнули во французском дипломатическом ведомстве.

В заявлении также прозвучал призыв к избирателям проявлять осознанность и уважение к демократическим институтам Румынии.

Напомним, 16 мая 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон во время итоговой пресс-конференции саммита Европейского политического сообщества в Тиране выразил несогласие с перспективой победы на выборах в Румынии политика, выступающего против европейских ценностей. Речь шла о лидере националистического оппозиционного Альянса за единство Румынии Джордже Симионе.