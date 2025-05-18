Явка на выборах президента Польши превысила важный рубеж

Явка на выборах президента Польши по состоянию на 17 часов (18.00 мск), как рассказал журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) Сильвестр Марчиняк, превысила 50%.

В воскресенье в стране проходит первый тур выборов президента. Избирательные закроются в 21.00 (22.00 мск) и затем будут оглашены первые данные exit poll.

В выборах президента Польши в этом году имеют право участвовать 28 416 564 гражданина. На 17.00, как уточнил Марчиняк, выдано 14 405 533 бюллетеня, то есть 50,69% от общего числа избирателей.

Показатель явки выше, чем на этот же час в 2020 году - 47,89% и в 2015 году - 34%.

Марчиняк считает, что выборы проходят спокойно.