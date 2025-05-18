Президент Ирана оценил возможность заключения сделки с США по ядерной программе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что Тегеран «ни при каких обстоятельствах не подчинится силе.

До этого глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран будет продолжать обогащать уран, несмотря на заявления официальных лиц США, в том числе специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа.

18 мая Уиткофф заявил, что принципиальная позиция США заключается в том, что Иран не может обогащать уран.

11 мая в Маскате завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.