Пезешкиан считает возможным достижение сделки Ирана с США по ядерной программе

Газета.Ruиещё 1

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди заявил, что считает возможным достижение соглашения с американской стороной, но при условии, что Вашингтон перестанет запугивать Тегеран. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Ирана оценил возможность заключения сделки с США по ядерной программе
© Газета.Ru

Он подчеркнул, что Тегеран «ни при каких обстоятельствах не подчинится силе.

До этого глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран будет продолжать обогащать уран, несмотря на заявления официальных лиц США, в том числе специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа.

18 мая Уиткофф заявил, что принципиальная позиция США заключается в том, что Иран не может обогащать уран.

11 мая в Маскате завершился четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. Переговоры возобновились спустя двухнедельный перерыв. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.

В мире
Аббас Арагчи
Вашингтон
Тегеран
Рим
Оман
Маскат
Иран, Исламская Республика
Соединенные Штаты