В Европе сделали неожиданное заявление о судьбе Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для будущего Украины станет решающей следующая неделя. Об этом она высказалась во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Риме, пишет La Repubblica.

По словам еврочиновницы, Вашингтон и Брюссель привержены справедливому и прочному миру для страны.

Она также добавила, что следующая неделя может иметь решающее значение в отношении «продвижения вперед» в украинском вопросе.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о готовности к диалогу с Россией в любом формате.

При этом британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в дипломатической схватке, которая произошла в пятницу в Турции, Россия вышла победителем.