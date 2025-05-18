Спецпосланник Трампа раскрыл первый из 22 пунктов мирного плана США

Это — полное прекращение огня, заявил спецпосланник американского президента.

«В Стамбуле госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио ясно дал понять, что мы представили «жёсткий мирный план». По итогам лондонских встреч мы выступили с планом из 22 пунктов, который является основой для мира. Первый пункт — всеобъемлющее прекращение огня», — написал Келлог в соцсети X.

Телеканал NBC со ссылкой на источники в начале мая сообщил, что в этом документе фигурирует прекращение огня. При этом он «отвечает требованию Владимира Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО».