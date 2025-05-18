В США оценили решение Трампа принять в подарок самолет от Катара

Илья Родин

Передача элитного лайнера Boeing 747-8 от Катара президенту США Дональду Трампу прошла все необходимые юридические проверки и соответствует закону, заявил в интервью ABC News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

В США оценили решение Трампа принять в подарок самолет от Катара
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По его словам, сделка была полностью проверена Советом Белого дома, Минюстом США. Он добавил, что также были привлечены внешние юридические фирмы.

«Так что это совершенно законная сделка правительства Катара с правительством США, министерства обороны с министерством обороны, которая происходит в обычном порядке и происходила в обычном порядке на протяжении всего нашего существования», — разъяснил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Сан-Антонио прибыл «воздушный дворец», сделанный по спецзаказу властей Катара.

В соответствии с требованиями Пентагона, он пройдет определенную модернизацию и в дальнейшем будет использоваться в качестве президентского самолета.

После завершения срока Трампа, заметили эксперты, он останется в собственности государства, так как передача оснащенного спецтехникой лайнера частному лицу невозможна.

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