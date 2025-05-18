В США оценили решение Трампа принять в подарок самолет от Катара

Передача элитного лайнера Boeing 747-8 от Катара президенту США Дональду Трампу прошла все необходимые юридические проверки и соответствует закону, заявил в интервью ABC News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, сделка была полностью проверена Советом Белого дома, Минюстом США. Он добавил, что также были привлечены внешние юридические фирмы.

«Так что это совершенно законная сделка правительства Катара с правительством США, министерства обороны с министерством обороны, которая происходит в обычном порядке и происходила в обычном порядке на протяжении всего нашего существования», — разъяснил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Сан-Антонио прибыл «воздушный дворец», сделанный по спецзаказу властей Катара.

В соответствии с требованиями Пентагона, он пройдет определенную модернизацию и в дальнейшем будет использоваться в качестве президентского самолета.

После завершения срока Трампа, заметили эксперты, он останется в собственности государства, так как передача оснащенного спецтехникой лайнера частному лицу невозможна.