Зеленский предложил новую сделку Трампу

Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве. Об этом сообщает RT.

Предложение Зеленского касается сотрудничества в оборонно-промышленной и торговой сферах. Подробности пока не известны.

Отмечается, что Зеленский отправил письмо после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В Раде рассказали, что ждет Зеленского

Ране немецкое СМИ написало, что Зеленский боится отказа американцев от посредничества в урегулировании украинского кризиса.