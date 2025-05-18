Зеленский предложил новую сделку Трампу
Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве. Об этом сообщает RT.
Предложение Зеленского касается сотрудничества в оборонно-промышленной и торговой сферах. Подробности пока не известны.
Отмечается, что Зеленский отправил письмо после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
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