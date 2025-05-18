Орбан: вступление Украины в ЕС представляет угрозу для Венгрии

Вступление Украины в Евросоюз представляет угрозу для Венгрии.

Об этом сказал венгерский премьер Виктор Орбан на совещании руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште.

«Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее Орбан призвал ЕС примкнуть к США в позиции по Украине.

Он также заявил, что спецслужбы Украины скандалом со шпионами пытались сорвать голосование о членстве Киева в Евросоюзе.