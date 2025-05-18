Украину нельзя принимать в Евросоюз, потому что она является самой коррумпированной страной в Европе и станет источником преступности для других членов сообщества.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече руководства и активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Будапеште, которое получило название "Бойцовский клуб".

"Украина - самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны. Это страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в Европейский союз, то он станет местом, где появится украинская мафия", - сказал глава венгерского МИД на совещании, которое транслировалось в прямом эфире национальным телевидением.

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Он также отметил, что поспешное вступление Украины в ЕС, за которое выступает Брюссель, приведет к прямому военному столкновению с Россией.