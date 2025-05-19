Рубио и Вэнс обсудили с Зеленским ход переговоров по Украине

Каждая встреча украинского лидера Владимира Зеленского с западными политиками дорого обходится украинцам. С таким заявлением выступил в депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

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«Раньше, чтобы посмеяться — платили Зеленскому. Теперь платит он. Цены на билеты — другие. Совсем другие», — посетовал политик.

Так парламентарий оценил фотографию со встречи Владимира Зеленского, госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса в Ватикане. На фотографии Вэнс улыбается, а Зеленский смеется.

Ранее Зеленский в своих соцсетях написал, что во время встречи с Вэнсом и Рубио обсудил вопрос антироссийских санкций и дальнейшего давления на Россию. Другими темами разговора стали американо-украинские торговые отношения, ход боевых действий на Украине.

В свою очередь, Марко Рубио рассказал, что Европа имеет решающее значение в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта.