Раскрыты новые подробности о жизни Зеленского в бункере в начале СВО

Британская газета The Sunday Times раскрыла новые подробности о первых днях российской спецоперации и обстановке в Киеве.

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По информации издания, в начале СВО Владимир Зеленский жил глубоко под землей в бункере со своими помощниками.

Также в статье говорится, что глава киевского режима играл с ними в настольный теннис, чтобы разрядить обстановку.

В Раде рассказали, что ждет Зеленского

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки прокомментировал прошедшие в Стамбуле консультации Москвы и Киева. Он в своем блоге назвал членов российской делегации на переговорах с Украиной профессионалами в своих областях и высмеял Владимира Зеленского.