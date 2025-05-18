Раскрыты новые подробности о жизни Зеленского в бункере в начале СВО
Британская газета The Sunday Times раскрыла новые подробности о первых днях российской спецоперации и обстановке в Киеве.
По информации издания, в начале СВО Владимир Зеленский жил глубоко под землей в бункере со своими помощниками.
Также в статье говорится, что глава киевского режима играл с ними в настольный теннис, чтобы разрядить обстановку.
В Раде рассказали, что ждет Зеленского
Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки прокомментировал прошедшие в Стамбуле консультации Москвы и Киева. Он в своем блоге назвал членов российской делегации на переговорах с Украиной профессионалами в своих областях и высмеял Владимира Зеленского.