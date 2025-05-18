В Раде рассказали, что ждет Зеленского

Шансы Владимира Зеленского и его окружения удержать власть становятся все меньше, рассказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом.

По мнению Дубинского, Зеленский — неадекватен, не выдерживает критику, бросается на людей.

«Понятно, что главнейшей задачей Зеленского в Турции было сорвать переговоры, обвинив в этом РФ. Однако эта игра не удалась, и встреча [президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа] стала не дальше, а ближе. А значит, шансы удержать власть — тают», — отметил парламентарий.

Зеленский оценил встречу с вице-президентом США в Риме

Ранее политолог Владимир Скачко сообщил, что Зеленский рискует столкнуться с военным переворотом, если ситуация на фронте будет развиваться негативно.