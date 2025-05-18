Кандидата в президента Румынии обвинили в нарушении дня тишины

Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион обвинил своего конкурента Никушора Дана в нарушении дня тишины перед выборами. По его словам, Дан «использовал маркетинговые трюки» и танцевал бачату. Об этом Симион заявил на брифинге в Бухаресте, передает РИА Новости.

Симион сказал, что по закону не может делать заявления для румынской прессы до 21 часа, поэтому обращается к международным СМИ.

«Вчера, в день тишины, я временно деактивировал свои аккаунты в социальных сетях — в отличие от моего соперника, который танцевал бачату и использовал различные маркетинговые трюки в день, когда все мы должны были соблюдать тишину», — заявил Симион.

Он добавил, что нацелен на сотрудничество с зарубежными СМИ, которые занимаются информированием, а не дезинформацией.

В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, тогда лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион получил 41% голосов, а мэр Бухареста Никушор Дан 21%.