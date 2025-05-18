Дуров выступил с заявлением о выборах в Румынии

Правительство одной из стран Западной Европы потребовало ввести цензуру против румынских консерваторов, заставить их замолчать, рассказал в своем Telegram-канале бизнесмен Павел Дуров.

В Румынии в воскресенье, 18 мая, проходит второй тур повторных «скандальных» президентских выборов. Больше всего голосов в первом туре набрали лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион (около 41%) и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (20,27%).

«Западноевропейское правительство (угадайте, какое именно?) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался», — отметил Дуров.

С тем, чтобы помочь пользователям с отгадкой, основатель Telegram использовал иконку багета. Кроме того, он изменил название своего канала с Du Rove's Channel (французская интерпретация) на обычное — Pavel Durov.

Предприниматель подчеркнул, что Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы.

По его мнению, невозможно «защищать демократию», разрушая демократию, нельзя «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что победа 38-летнего кандидата от ультраправых сил Джордже Симиона на выборах президента Румынии может негативно сказаться на Украине.