Президент Израиля пригласил нового Папу Римского на Святую землю

Президент Израиля Ицхак Герцог, прибывший в Ватикан на инаугурационную службу нового Папы Римского Льва XIV, пожал понтифику руку и пригласил его посетить Святую землю. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

"Во время церемонии, пожимая руку папе, президент поблагодарил его за то, что он решил начать свой понтификат с призыва к немедленному возвращению всех заложников, удерживаемых в Газе. Президент воспользовался случаем, чтобы призвать папу продолжить работу по их освобождению и содействовать возобновлению межконфессионального диалога. В заключение их беседы президент пригласил папу посетить Святую землю", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что во время своего пребывания в Ватикане Герцог пообщался с рядом мировых лидеров и вновь призвал международное сообщество принять меры, чтобы вызволить удерживаемых в Газе заложников. При этом на его пиджаке была наклейка с цифрой "590" - по числу дней, на протяжении которых похищенные находятся в Газе, отметили в канцелярии.

Инаугурационная служба на площади Святого Петра в Ватикане знаменует начало понтификата Папы Римского Льва XIV.

Израильский президент стал одним из знаковых гостей церемонии. На похоронах Франциска страна была представлена на уровне посла при Святом престоле. Израильская сторона неоднократно критиковала предшественника Льва XIV за осуждение бомбардировок Газы и допущения термина геноцида в отношении палестинцев. Одним из первых жестов после избрания Льва XIV стала отправка писем главам еврейских общин, в которых понтифик подтвердил приверженность диалогу католиков с еврейским народом.