Уиткофф: Иран не должен обогащать уран

Тегеран не может продолжать заниматься обогащением урана, так как это может привести к созданию ядерного оружия. Как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, это является принципиальной позицией Вашингтона.

"У нас есть одна очень четкая красная линия, и это обогащение [урана], - сказал он в интервью телеканалу ABC News. - Мы не можем позволить [Ирану иметь] даже 1% мощностей по обогащению <...>. Все начинается с нашей принципиальной позиции, а именно - сделки, которая не включает в себя возможность обогащения. Мы не можем этого допустить, потому что обогащение позволяет создать [ядерное] оружие".