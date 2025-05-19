На президентских выборах в Румынии зафиксировали рекордную за 30 лет явку

БУХАРЕСТ, 19 мая. /ТАСС/. Более 11,6 млн граждан Румынии отдали свои голоса во втором туре президентских выборов в Румынии, что является рекордом со времен падения коммунистического режима в стране. Об этом свидетельствуют данные Постоянной избирательной администрации (AEP) Румынии.

Окончательная явка составила 64,72%, что примерно на 11 п.п. больше, чем в первом туре, который прошел 4 мая. На президентских выборах в конце 2024 года, результаты которых были аннулированы, явка составила 52,55%, а на предыдущих выборах в 2019 году в первом туре проголосовали 47,66% румын, во втором - 49,87%.

На прошедших 18 мая выборах победил независимый кандидат Никушор Дан. Он получил 53,60% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней. Его соперник, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, получил 46,40% голосов. Таким образом, Дан будет главой государства ближайшие пять лет.

Завершившиеся президентские выборы - повторные. Плановые выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом (КС) Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но не доказанного российского вмешательства.

Несмотря на то что этот беспрецедентный шаг вызвал скандал как в Румынии, так и за границей, правительство приняло решение КС к сведению и назначило повторные президентские выборы на 4 и 18 мая 2025 года.