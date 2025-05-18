Уиткофф оценил перспективы телефонного разговора Путина и Трампа

Спецпредставитель президента США Дэн Уиткофф спрогнозировал успешный диалог американского и российского лидеров. Их телефонная беседа планируется завтра, сообщает РИА Новости.

Уиткофф отметил, что США удалось сократить разрыв в позициях между Украиной и Россией.

«Завтрашний телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит расчистить затор, возникший в переговорном процессе», — заявил спецпредставитель Трампа.

Накануне в Кремле подтвердили, что в понедельник 19 мая состоится разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.