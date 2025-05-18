Премьер Словакии перенес три операции после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого год назад было совершено покушение, перенес в связи с ним три хирургические операции. Об этом сообщил министр обороны республики и ближайший соратник главы правительства Роберт Калиняк.

"Премьер после покушения перенес три хирургические операции", - сказал министр в эфире Словацкого телевидения.

Все операции, по его словам, прошли успешно.

Ранее, как напомнил Калиняк, сообщалось только о двух операциях, перенесенных премьером после покушения. Информация о третьей операции была обнародована, по его словам, только после того, как стало ясно, что она прошла без осложнений.