Премьер Словакии перенес три операции после покушения

ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого год назад было совершено покушение, перенес в связи с ним три хирургические операции. Об этом сообщил министр обороны республики и ближайший соратник главы правительства Роберт Калиняк.

Премьер Словакии перенес три операции после покушения
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"Премьер после покушения перенес три хирургические операции", - сказал министр в эфире Словацкого телевидения.

Все операции, по его словам, прошли успешно.

Ранее, как напомнил Калиняк, сообщалось только о двух операциях, перенесенных премьером после покушения. Информация о третьей операции была обнародована, по его словам, только после того, как стало ясно, что она прошла без осложнений.

"Состояние Роберта Фицо [после покушения] было очень тяжелым", - отметил министр.

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