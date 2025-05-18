В Иране предупредили о заинтересованности Запада в войне в Персидском заливе

Запад будет сталкивать ближневосточные страны друг с другом, чтобы избежать энергетического коллапса и обеспечить себе стабильные поставки нефти и других важных продуктов. Так считает президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает SNN.

Пезешкиан выступил в воскресенье на форуме «Тегеранский диалог». Мероприятие проводит МИД Ирана, на него прибыли высокопоставленные представители стран Ближнего Востока.

Президент Исламской Республики посвятил свою речь отношениям с Западом и возможным санкциям против Ирана. Он предупредил, что в случае прекращения энергопоставок из стран Персидского залива, страны Запада будут парализованы и попытаются развязать конфликты в регионе.

«Они заставят нас воевать друг с другом, чтобы они могли легко забрать наши энергоресурсы, нефть по любой цене. Взамен нам предложат оружие», — сказал Пезешкиан.

Накануне глава Госдепа США заявил, что Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, иначе это может привести к войне.