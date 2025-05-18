Четыре европейских лидера намерены поговорить с президентом США Дональдом Трампом до его звонка российскому лидеру Владимиру Путину. Такие планы озвучили канцлер Германии Фридрих Мерц, а также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Польши Анджей Дуда.

«Я говорил с Марко Рубио, в том числе о завтрашнем звонке. Мы договорились, что снова поговорим с четырьмя лидерами государств и президентом США в рамках подготовки к этой беседе (с Путиным)», — цитирует немецкого канцлера Reuters.

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Мерц также заявил, что поговорил в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня там проходит инаугурационная месса Папы Льва XIV.

Подготовку к телефонному разговору Путина и Трампа подтвердили в Кремле. Ожидается, что лидеры поговорят 19 мая в 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск).