Зеленский поблагодарил нового Папу Римского
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность новому Папе Римскому Льву XIV за внимание к украинцам. Об этом он написал в Telegram.
18 мая Зеленский прибыл в Ватикан вместе с другими мировыми лидерами, чтобы принять участие в церемонии интронизации нового понтифика.
«Мы благодарны за слова о необходимости мира, за внимание к Украине, нашим людям. Каждая нация заслуживает жизни в покое и безопасности», — написал украинский политик в своей публикации.
Зеленский также поздравил нового Папу с началом его «особой миссии».
Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV проведет встречу с Зеленским.