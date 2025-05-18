У президента США Дональда Трампа есть все козыри для воздействия на Россию и ее союзников, чтобы добиться мирного урегулирования на Украине, однако он должен их правильно использовать. Об этом пишет газета The Telegraph.

«У Дональда Трампа все карты: над Россией и над странами, которые могли бы оказать на нее давление, чтобы добиться настоящего мира. Он должен разыграть их мудро. Будущее Украины – и глобальная безопасность – зависят от этого», — говорится в тексте.

По мнению автора, если встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина состоится, что она определить не только исход текущих переговоров, но и судьбу Украины. Американский лидер должен настаивать на личной встрече Путина с Владимиром Зеленским, говорится в тексте.

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Попытка завершить боевые действия за столом переговоров благородна, однако любое соглашение должно подчеркивать, что Украина – «суверенное, независимое европейское государство с полной поддержкой Запада, которое никогда не вернется в сферу влияния Москвы», пишет The Telegraph.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.