Канцлер ФРГ обсудил украинский кризис с премьером Канады

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц встретился в Риме с премьер-министром Канады Марком Карни. Они обсудили ситуацию на Украине, торговлю и энергетическое сотрудничество, сообщает РИА Новости.

Встреча произошла в воскресенье утром, перед церемонией инаугурации Папы Льва XIV.

«В ходе разговора стороны провели интенсивный обмен мнениями по Украине, торговым отношениям и сотрудничеству в энергетике», — заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

Мерц пригласил Карни посетить Германию с официальным визитом. Канадский премьер пообещал приехать «как можно скорее», с собой он намерен взять членов кабмина.