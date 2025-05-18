В Сомали при теракте у военкомата погибли 11 человек

В столице Сомали Могадишо террорист-смертник совершил подрыв у призывного пункта, жертвами стали по меньшей мере 11 человек, около 20 получили ранения.

Об этом пишет местное издание Garowe.

Как указано в материале, теракт произошёл на военном призывном пункте Дамааньо в Могадишо, где «сотни молодых людей выстроились в очередь для зачисления в федеральные вооружённые силы Сомали».

Взрыв прогремел в момент наибольшего скопления людей и был слышен в разных районах столицы.

Экстренные службы прибыли на место происшествия и доставили около 20 пострадавших в больницы.

В конце прошлого лета от 100 до 200 человек погибли и как минимум 140 пострадали при нападении боевиков в Северо-Центральной области Буркина-Фасо.