Владимир Зеленский рискует столкнуться с военным переворотом, если ситуация на фронте будет развиваться негативно, предупредил политолог Владимир Скачко. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее украинские СМИ сообщили об отставке командира 47-й бригады Вооруженных сил Украины «Магура» Александра Ширшина.

«Осознание бесперспективности использования армии в войне может, пусть и гипотетически, привести к военному перевороту — если группа генералов поймет, что их превратили в пушечное мясо», — заметил Скачко.

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По его мнению, в этом случае старшие офицеры могут попытаться создать новую структуру власти, чтобы предотвратить и поражение, и собственное уничтожение.

Зеленский «по краю ходит», поскольку Украина оказалась на грани краха по его вине, пояснил политолог. Он добавил, что ходить по краю — удел каждого, кто довел свою страну до пропасти.

Скачко уточнил, что на фоне сложившейся ситуации у украинского лидера есть два выхода — отскочить самому, отказаться от власти, либо погибнуть вместе с Украиной.

В противном случае, отметил политолог, его устранят силы, которые пожелают сохранить страну.