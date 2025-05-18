В Ватикане анонсировали встречу Папы Римского и Зеленского

Папа Римский Лев XIV проведет сегодня встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Ватикана.

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«Сегодня Папа Римский примет на аудиенции Его Превосходительство господина Владимира Зеленского, президента Республики Украина», — анонсировано в расписании аудиенций понтифика 18 мая.

Помимо украинского лидера в этот день Папа Лев XIV пообщается с президентом Перу Диной Болуарте. Родившийся в США понтифик имеет не только американское, но и перуанское гражданство.

Владимир Зеленский и Дина Болуарте вместе с другими мировыми лидерами прибыли сегодня в Ватикан на церемонию интронизации нового Папы Римского. Российскую делегацию возглавил посол России в Ватикане Иван Солтановский.