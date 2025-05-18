Стало известно о проблемах с F-35 из-за лицензий на металлы в Китае

Задержки с выдачей лицензий на экспорт редкоземельных металлов из Китая ставят под угрозу поставки комплектующих, имеющих важное значение для изготовления истребителей и электромобилей. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Пекин ранее ужесточил контроль за вывозом редкоземельных элементов. По данным Bloomberg, этот шаг рассматривается как часть эскалации торгового противостояния между Китаем и США.

Член исполнительного совета Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Вольфганг Нидермарк заявил, что «окно возможностей», которое позволяло избегать значительного ущерба в производственной сфере, быстро закрывается.

В публикации говорится, что после нескольких недель задержки министерство торговли КНР одобрило несколько лицензий на экспорт в Европу, однако темпы этого процесса слишком медленные, чтобы удовлетворить спрос.

До этого стало известно, что в администрации США возникли серьезные разногласия по поводу возможного внесения ряда китайских компаний, занятых в производстве микросхем, в список экспортеров, подлежащих санкциям.