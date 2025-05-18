Размещение консультативной группы военных ФРГ в Молдавии является частью подготовки ЕС к войне с Россией. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов, передает РИА Новости.

Сафонов отметил, что прибытие в республику немецких военных «консультантов» является закономерным эпизодом политики ЕС.

«А сама европолитика и есть курс на новую войну, которую ЕС, судя по всему, планирует вести своими силами против России в конце 2020-х — начале 2030-х годов. Евросоюз сейчас к этой войне готовится», — сказал Сафонов.

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По словам депутата, сейчас Британия Франция и Германия формируют «евроглобалистский военно-политический блок» и «прицеливаются» к бывшей Молдавской ССР. Консультативный пункт бундесвера в Кишинёве станет началом переформатирования армии Молдовы по образцу НАТО.

Сафонов напомнил, что СМИ писали о планах Парижа и Лондона отправить войска на юг Украины и захватить Одессу. Для этой операции потребуется переброска сил через территорию Румынии и Молдавии.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый анонсировал размещение в республике консультативной группы бундесвера. Это произойдет в рамках подписанного в Берлине межправительственного соглашения. В молдавском минобороны заявили, что военное сотрудничество и помощь между Кишиневом и Берлином будет углубляться.