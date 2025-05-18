Явка на президентские выборы в Румынии превысила 29%

Во втором туре президентских выборов в Румынии к 13:30 проголосовали уже 5,2 млн граждан, что составляет более 29% избирателей.

Об этом сообщает местное издание DIGI24.

«Специалисты утверждают, что явка избирателей станет «решающим фактором», который определит победителя на этих выборах», — говорится в материале.

Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей.

18 мая в Румынии стартовал второй тур повторных президентских выборов, в которых участвуют лидер националистического «Альянса за объединение румын» и мэр Бухареста Никушор Дан.

Симион выиграл первый тур выборов президента Румынии 4 мая с 41% голосов, Дан набрал 21% голосов.