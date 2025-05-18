Жест Эрдогана ввел Макрона в ступор на переговорах

Во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) поведение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызвало недоумение у французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в сети X.

Эрдоган держит палец Макрона, которому явно не по себе. Не уверен, как можно интерпретировать происходящее, - отметил профессор.

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За день до этого в Албании Макрон попытался покровительственно похлопать Эрдогана по плечу, приветствуя его. Однако турецкий лидер не дал французскому президенту это сделать, вместо этого схватив его за палец. Несмотря на попытки Макрона высвободиться, ему это не удалось.

По мнению эксперта по этикету и деловому протоколу Надежды Коломацкой, Макрон своим жестом стремился продемонстрировать превосходство и занять покровительственную позицию. Она считает, что в результате, президент Турции сумел перехватить инициативу и закончить разговор, заняв доминирующее положение.

Ранее президент Владимир Путин назвал нужный России результат СВО. Также Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным на 19 мая.