Зеленский впервые встретился с вице-президентом США после перепалки в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом впервые после перепалки в Белом доме в конце февраля. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Зеленский впервые с момента перепалки в Белом доме встретился с вице-президентом США Вэнсом», — отмечено в публикации.

В Британии неожиданно назвали победителя на переговорах в Стамбуле

На фотографии, приложенной к посту, видно, как политики пожимают друг другу руку. Их встреча прошла во время церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Она началась утром в воскресенье, 18 мая.

На интронизации понтифика также должна была присутствовать министр культуры России Ольга Любимова. Всего в этот день в Ватикан прибыли более 150 делегаций, а также тысячи паломников со всего мира.