Папа римский Лев XIV официально вступил в должность

Папа римский Лев XIV прошел церемонию интронизации и приступил к исполнению своих обязанностей в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщает Vatican News.

Перед началом интронизации понтифик поприветствовал тысячи верующих на площади Святого Петра. Он проехал мимо них на папомобиле.

Папе вручили паллий (элемент литургического облачения, шерстяная лента с крестами) и перстень рыбака (символический перстень, ранее служивший печатью для папских документов).

Затем папа Лев XIV официально открыл служение мессой на площади Святого Петра. Он приветствовал более 100 000 паломников, лидеров со всего мира и представителей религиозных делегаций.

В частности, на инаугурацию прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Избранный понтифик выразил сердечную благодарность за поддержку, оказанную ему в дни, когда он начинает пастырское служение. Он вспомнил «сильные эмоции, пережитые за эти последние несколько недель».

«После смерти папы Франциска мы чувствовали себя овцами без пастыря, но, получив его последнее благословение в Пасхальное воскресенье, с глазами, полными веры, надежды и радости, мы вспомнили, что Господь никогда не покидает свой народ», — сказал папа.

Религиозные делегации, присутствующие на праздновании, включали не только христиан, но и иудеев, мусульман, индуистов, буддистов, сикхов, зороастрийцев и джайнистов.