Португалия обвинила Францию в задержке поставок электроэнергии

Португалия обратится в Европейскую комиссию с целью оказания давления на Францию из-за недостаточных поставок электроэнергии в Испанию после масштабного блэкаута на Пиренейском полуострове. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра энергетики Португалии Марию Да Граса Карвалью.

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«Это европейский вопрос, это не вопрос между тремя странами», – заявила она изданию.

Карвалью заявила, что недостаточная связь энергосистем Франции и Испании препятствует выходу Португалии на внутренний энергетический рынок ЕС.

По словам другого осведомленного источника, в Португалии считают, что Пиренейский полуостров стал уязвимым на фоне задержек в строительстве новых линий электропередачи со стороны Франции.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Электроснабжение в Испании стабилизировали на следующий день. Сообщалось, что ущерб экономике страны может составлять свыше €1 млрд.

До этого массовое отключение электроэнергии произошло на Бали.