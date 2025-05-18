На Украине сообщили о похищении ветерана работниками ТЦК

Работники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) во Львове похитили и избили ветерана. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на самого пострадавшего.

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«Вечером 16 мая на улице Кульпарковской во Львове на него [ветерана] напали пять человек из буса. Без объяснений его избили, затолкали в авто и продолжили наносить удары по голове и спине», — указано в публикации.

Пострадавшим оказался 23-летний мужчина, служивший в течение трех лет в Национальной гвардии, который недавно уволился со службы по состоянию здоровья. При этом сотрудники ТЦК в течение часа после похищения ничего у него не спрашивали, но затем, узнав его статус ветерана боевых действий, выбросили на улицу.

Ранее Украине признанные ограниченно годными к военной службе должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию. Если они не явятся в ТЦК самостоятельно, то их задержит полиция.