Гуляющего за руку с премьером Албании Макрона сняли на видео

Премьер-министр Албании Эди Рама отвел президента Франции Эммануэля Макрона за руку на саммит Европейского политического сообщества (ЕСП). Видео опубликовал Telegram-канал «Радио Sputnik».

6-й сессия ЕПС состоялась на днях в столице Албании Тиране. Участники обсудили ряд вопросов текущей международной повестки.

На кадрах лидеры идут, держась за руки, по красной ковровой дорожке, улыбаются репортерам, останавливаются, чтобы журналисты могли сделать кадры.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита ЕПС Макрон попал в неприятную ситуацию. Французский лидер попытался поздороваться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, похлопав того по плечу, однако турецкий коллега мертвой хваткой схватил его за палец и не отпускал некоторое время.

В итоге французу некоторое время пришлось простоять в неудобной позе, с полувывернутой рукой. Все это время глава Франции что-то говорил, а Эрдоган отстраненно слушал, судя по лицу, явно наслаждаясь ситуацией. Речь переводил переводчик.

Затем турецкий лидер отпустил палец и Макрон быстро отдернул руку. После этого Эрдоган сказал коллеге несколько слов, засмеялся и зааплодировал.