Вице-президент США может посетить Израиль

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может нанести визит в Израиль 20 мая. Белый дом ведет переговоры о координации встреч с высшим руководством страны. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Ожидается, что Вэнс прибудет в Израиль после того как побывает на инаугурации папы римского. В еврейском государстве считают этот визит важным, и расценивают его как сигнал региону о том, что «отношения между США и Израилем остаются стабильными и крепкими».

При этом другие израильские СМИ сообщают, что вопрос о визите Вэнса «еще не решен окончательно».

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп завершил свой визит на Ближний Восток, он посетил арабские страны и «пропустил» Израиль.

Трамп подписал соглашения с Саудовской Аравией и Катаром, включая оружейные сделки на триллионы долларов. Некоторые заявления американского лидера «вызывали обеспокоенность по поводу нанесения ущерба интересам Израиля», отмечает 12-й канал.

Трамп объявил, что отменит санкции в отношении Сирии, назвал хуситов храбрыми и сказал, что верит им на слово в отношении прекращения огня. Президент США также намекнул, что Израилю следует возобновить гуманитарную помощь сектору Газа, где голодают люди. Говоря о ядерных переговорах с Тегераном, Трамп сказал, что соглашение близко, предложение Ирану уже было сделано.