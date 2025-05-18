Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в дипломатической схватке, которая произошла в пятницу в Турции, Россия вышла победителем. Об этом эксперт высказался в эфире YouTube-канала.

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По его мнению, сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре, нет. Победителем стал Владимир Путин и Россия, добавил аналитик.

Депутат Рады предрек исход переговоров России и Украины

Идею о прекращении огня до начала переговоров Москва не считает хорошей, поскольку понимает, что эту договоренность Украина и Великобритания используют в своих целях.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки прокомментировал прошедшие в Стамбуле консультации Москвы и Киева. Он назвал членов российской делегации на переговорах с Украиной профессионалами в своих областях и высмеял Владимира Зеленского.