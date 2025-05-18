Президент США Дональд Трамп остался недоволен действиями украинского президента Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле. Об этом пишет испанская газета Publico.

«Трампу, чьей благосклонности Зеленский добивался с тех пор, как он попал в засаду в Белом доме в феврале, не понравились поспешность украинского лидера и его вызов Путину», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что поведение Зеленского привело к накаленной атмосфере во время встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле, а также вызвало недоверие России к будущим попыткам Киева превратить переговоры в «цирк» и дало повод продолжать военные действия.

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В издании выразили уверенность, что давление на президента России Владимира Путина со стороны Зеленского и европейских партнеров Украины, которые требовали от него личного присутствия на переговорах, произвели на Киев эффект бумеранга.

До этого в издании Publico раскрыли план Зеленского с ловушкой для Путина на переговорах в Стамбуле. В статье отмечается, что украинский политик хотел разыграть «спектакль» с перепалкой в прямой эфире. Однако российский лидер унизил его и не принял брошенный ему вызов, отказавшись от личного присутствия на переговорах.

Автор публикации заявил, что план Зеленского с самого начала был провальным, поскольку нарушал международный порядок ведения переговоров, которые начинаются с контактов низшего дипломатического уровня.