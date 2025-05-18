Саудовский телеканал заявил об обнаружении тела лидера ХАМАС

Тело главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара обнаружено в туннеле под городом Хан-Юнис. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

© Соцсети

В воскресенье телеканал опубликовал «подтверждение» о гибели Синвара, ссылаясь на неназванных информаторов.

«Источники Al-Arabiya и Al-Hadath подтвердили, что тела Мухаммеда ас-Синвара и 10 его помощников были найдены в туннеле в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа», — сообщает СМИ.

По словам источников, подтверждено, что Синвар был убит в результате израильских ударов, нанесенных несколько дней назад в окрестностях Европейского госпиталя.

Мухаммед ас-Синвар стал лидером военного крыла ХАМАС после того, как Израиль убил его брата Яхью в октябре прошлого года.

Al-Hadath — саудовский новостной телеканал, отношение к которому в арабском мире неоднозначное. В прошлом году движение BDS призвало бойкотировать Al-Hadath вместе с дочерним каналом Al Arabiya, за то, что они являются «рупорами вражеского Израиля, говорящими по-арабски».

13 мая сообщалось, что Израиль нанес удар по Хан-Юнису на юге сектора Газа. Целью был Мухаммед Синвар.