В США заявили о намерении России добиться полной капитуляции Украины

Россия продолжает стремиться к полной капитуляции Украины в ходе конфликта, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что требования Москвы по территориям остаются неизменными и рассматриваются не как предмет торга, а как обязательное условие для завершения конфликта. Также аналитики подчеркивают, что Россия выигрывает борьбу на истощение благодаря «непрерывному ползучему наступлению», что затрудняет проведение успешных контрнаступательных операций со стороны Украины, передает Газета.Ru.

Депутат Рады предрек исход переговоров России и Украины

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».