В Ватикане началась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV, который предварительно объехал на белом открытом автомобиле площадь Святого Петра, поприветствовав многотысячную толпу верующих.

Как сообщает телеканал NBC, церемония началась в соборе Святого Петра в 11:00 мск.

На интронизацию прибыли делегации от 156 стран и международных организаций, в том числе главы около 30 государств.

Россию на церемонии представляет глава Минкультуры Ольга Любимова.