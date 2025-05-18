Поразительное открытие в Гренландии усилило стремление Трампа захватить остров

Стремление президента Дональда Трампа захватить власть в Гренландии может быть вызвано открытием НАСА глубоко подо льдом. Чед Грин, главный научный сотрудник американского космического агентства, пролетал на самолете над огромным ледником в апреле 2024 года, когда его радар неожиданно обнаружил Кэмп-Сенчури, военную базу времен холодной войны, которая была заброшена в 1967 году.

База Кэмп-Сенчури, известная как "город подо льдом", была построена в 1959 году, пишет Daily Mail. Она состоит из 21 туннеля, пробуренных чуть ниже поверхности гренландского ледяного щита, общей протяженностью 9800 футов.

С тех пор как НАСА нашло давно потерянную базу, аннексия Гренландии стала одной из главных политических целей Трампа, начиная с президентской гонки 2024 года, мотивируя это необходимостью усилить там военное присутствие Америки.

Как утверждает Daily Mail, база использовалась в качестве прикрытия для проекта "Ледяной червь", целью которого было создание обширной сети мест запуска ядерных ракет, которые могли бы быть нацелены на Советский Союз. Однако нестабильность ледяного покрова сделала запуск ядерного оружия с этой базы слишком опасным, в результате чего США в конечном итоге отказались от этой идеи.

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Теперь, когда напряженность во всем мире растет, президент Трамп вновь заявил о давних претензиях Америки на Гренландию, заявив, что США необходим полный контроль над территорией Дании по соображениям национальной безопасности. После обнаружения этого замерзшего форпоста Трамп повысил ставку на свои планы по покупке Гренландии у Дании, предупредив, что он не исключает использования военной силы для захвата острова и Кэмп Сенчури.

"Я не исключаю этого, – сказал Трамп в интервью, которое транслировалось 4 мая в рамках программы "Познакомьтесь с прессой". – Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю".

"Мы очень нуждаемся в Гренландии, – добавил американский президент. – Гренландия – это очень небольшое количество людей, о которых мы будем заботиться, и мы будем лелеять их, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности".

Повторная находка базы Кэмп-Сенчури также напоминает миру о том, насколько серьезно правительство США относилось к сохранению Гренландии в своем владении на протяжении более чем двух десятилетий. В то время как сегодня на космической базе Питуффик дислоцируется всего около 150 американских военнослужащих, во время холодной войны в Гренландии на 17 базах находились 10 тысяч солдат. США взяли на себя защиту Гренландии во время Второй мировой войны, а затем попытались купить ее за 100 миллионов долларов в 1946 году. Хотя Дания отклонила предложение, США отказались выводить свои войска после войны.

Тупиковая ситуация привела к заключению в 1951 году договора с Данией, который позволил американским военным остаться и построить базы в Гренландии. Это соглашение действует и по сей день, напоминает Daily Mail.

В Кэмп-Сенчури военные построили подземную базу для размещения 600 баллистических ракет средней дальности, поскольку напряженность в отношениях с Советским Союзом достигла точки кипения. Инфраструктура объекта в настоящее время находится по меньшей мере на 100 футов ниже поверхности ледяного покрова. Предыдущая радиолокационная съемка этого района не выявила ничего, кроме "пятна", но на новой карте были показаны трехмерные сооружения, которые соответствуют дизайну и структуре забытого ядерного объекта.

Открытие Чеда Грина из НАСА было сделано с помощью радара для составления карты поверхности ледяного покрова, его внутренних слоев и коренных пород под ним, подобно тому, как врачи используют ультразвук, чтобы заглянуть внутрь человеческого тела. В полете ученого, который состоялся в апреле 2024 года, использовался радар с синтезированной апертурой необитаемого летательного аппарата НАСА (UAVSAR), установленный на днище самолета. Эта система не просто смотрит вниз, она также фиксирует вид сбоку, чтобы получить более объемное изображение твердых конструкций.

"На новых данных отдельные сооружения в тайном городе видны так, как их никогда раньше не видели", – отметил Чед Грин в своем заявлении.

НАСА использовало эти данные для составления карты структуры утраченной базы, и они, по-видимому, соответствовали историческим записям о планируемой планировке Кэмп-Сенчури.

Кэмп-Сенчури был одним из первых объектов, оснащенных портативным ядерным реактором, который обеспечивал электроэнергией и теплом, отмечает Daily Mail. Когда лагерь был заброшен, реактор был демонтирован, а его опасные отходы захоронены. Оставшаяся инфраструктура была покрыта слоями льда и снега.

Стратегическое значение Гренландии для США обусловлено ее географическим положением и ресурсами, что делает ее ключевым активом для национальной безопасности, экономических интересов и геополитического влияния. Огромные запасы редкоземельных минералов, нефти и газа на территории Дании еще больше повышают ее экономическую ценность. Президент Трамп сосредоточился на приобретении природных ресурсов в своих глобальных сделках, включая, как сообщается, сделку по продаже редкоземельных минералов на Украине. Кроме того, на острове расположена космическая база Питуффик, которая обеспечивает противоракетную оборону, космическое наблюдение и операции в Арктике.

По мнению администрации Трампа, контроль над Гренландией позволит обезопасить эти активы, противостоять растущему влиянию России и Китая в Арктике и укрепить доминирование США и НАТО в регионе.

Информация о базе Кэмп-Сенчури и ее ядерном потенциале, в частности, связанная с проектом "Ледяной червь", оставалась секретной до 1997 года. Президент Трамп не упоминал о попытке снова использовать Гренландию в качестве ядерного полигона, если США установят контроль над островом.