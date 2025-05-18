Демографические прогнозы свидетельствуют о стремительном сокращении коренного населения Эстонии. Страну, по данным статистического управления, массово покидает русскоязычное население. Эксперты называют среди причин политическую обстановку и финансовый кризис.

«Русские в Эстонии ощущают к себе враждебность – и со стороны государства, и со стороны эстонского общества, желающего заставить отречься от своей культуры, языка и традиций. Брюссель их не защищает, наоборот, поощряет такую политику, потому что фашизм другим быть не может, так как его и придумали против русских. Этих тонкостей простые люди могут не знать, но они это просто чувствуют. И принимают меры предосторожности», – комментирует журналист-международник Сергей Латышев в беседе с «Царьградом».

Исследователи рассчитали, что при сохранении текущих тенденций коренное население страны может полностью исчезнуть. По мнению экспертов, этот процесс ускоряется из-за отсутствия инвестиций и перспектив развития в регионе. Статистическое управление Эстонии зафиксировало рекордный отток русскоязычного населения. Впервые за два десятилетия количество уехавших превысило число прибывших. Особенно заметен исход так называемых «неграждан»: русскоязычных жителей, не имеющих эстонского паспорта. Аналитики связывают эту тенденцию с усилением дискриминационной политики и ухудшением социально-экономических условий.

Эксперт также отмечает, что многие уезжающие осознают растущую военную угрозу в регионе. Эскалация напряженности между Эстонией и Россией, включая инциденты на Балтике, создает предпосылки для потенциального конфликта. Как подчеркивает аналитик, русскоязычное население не желает оказаться в эпицентре возможного противостояния. По его мнению, потенциальные инвесторы избегают вкладывать средства в регион, который может превратиться в «поле боя», что усугубляет экономический кризис и ускоряет процесс депопуляции.

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