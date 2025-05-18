В США описали новый принцип внешней политики Трампа

Президент США Дональд Трамп перестраивает внешнюю политику сверхдержавы по принципу «плати, чтобы получить доступ», пишет обозреватель Эндрю Рот в статье для The Guardian.

По его словам, предшествующие администрации никогда не получали такого количества подарков от зарубежных лидеров, им не удавалось привлекать инвестиции в таких глобальных масштабах.

Так, в ходе турне по Ближнему Востоку Трамп посетил Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ему удалось заключить сделки более чем на $2 трлн. В частности, он договорился с саудитами о поставках вооружений, а с Катаром о поставке 210 лайнеров Boeing на сумму $96 млрд.

После турне Трамп рассказал, что Минобороны США получит самолет Boeing 747-8 «в подарок, бесплатно» от Катара.

Вместе с тем, стоимость эксклюзивного лайнера составляет порядка $400 млн, он представляет собой «летающий дворец».

Эксперты полагают, заметил обозреватель, что Белый дом в последние месяцы посылает четкий сигнал о том, что позиция США «продается тому, кто больше заплатит».

«Трамп вывесил табличку «Продается» перед Белым домом», — заметил посол в Чехии при Бараке Обаме Норм Эйзен.

Ранее сообщалось, что семья Трампа в последние недели заработала порядка $2 млрд.