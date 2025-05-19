Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, после которого потребовал от российского лидера Владимира Путина согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, во время сегодняшней беседы с президентом США Владимир Путин должен показать, «что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой».

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с Путиным 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговые вопросы.

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До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.