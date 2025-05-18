В Польше открылись избирательные участки для выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

© Сетевое издание m24.ru

Они будут работать с 08:00 до 22:00 по московскому времени.

Президент Польши избирается всеобщим тайным голосованием. В выборах могут принять участие около 30 миллионов избирателей, зарегистрированных государственной избирательной комиссией. Для организации голосования по всей стране и за рубежом создано более 31 тысячи избирательных участков.

Действующий глава государства Анджей Дуда не участвует в выборах, поскольку уже дважды избирался на этот пост.

На президентских выборах в Польше баллотируются 13 кандидатов. Среди них представители правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский, оппозиционной партии Право и справедливость Кароль Навроцкий, националистической Конфедерации Славомир Ментцен, спикер сейма Шимон Холовня, а также представители левых сил, беспартийные кандидаты и блогер Кшиштоф Становский.

Вместе с тем в Польше начался день предвыборной тишины, который продлится до завершения голосования. Согласно местному законодательству, запрет на агитацию вступил в силу в полночь с пятницы на субботу и будет действовать до момента закрытия всех избирательных участков в воскресенье вечером.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Польши и евродепутат Гжегож Браун сорвал и растоптал флаг Европейского союза. После этого он вытер им ботинки.

Случай произошел в здании министерства промышленности в Катовице. По словам Брауна, в министерство он прибыл в качестве депутата по вопросу "ликвидации польской горнодобывающей промышленности".