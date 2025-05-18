В Польше начались президентские выборы

Избирательные участки открылись в Польше в воскресенье утром, в стране выбирают президента. Опросы показывают, что в первом туре победителя не будет, передает РИА Новости.

Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). После закрытия будут оглашены первые данные exit poll.

Всего в выборах имеют право участвовать около 30 миллионов поляков.

На пост президента претендуют 13 кандидатов. Среди них Рафал Тшасковский (правящая «Гражданская коалиция»), Кароль Навроцкий (оппозиционная «Право и справедливость»); Славомир Ментцен (коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация»).

Действующий глава государства Анджей Дуда не может быть кандидатом, поскольку занимает пост второй раз подряд.

Соцопросы показывают, что победителя (набравшего более 50% голосов) в первом туре не будет. Ожидается, что во второй тур выборов 1 июня с большим отрывом от конкурентов выйдут Навроцкий и Тшасковский.

Ранее политолог предсказал, что президентом Польши станет противник Украины.